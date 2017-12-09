В результате авиаудара Израиля по сектору Газа ранены 10 человек

2017-12-09 00:05 | www.trend.az | 6

Палестинские медики сообщили о десяти раненых в секторе Газа в результате авианалета, который Израиль назвал ответом на обстрел со стороны боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на представителя местных медицинских служб

Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Десять человек ранены… в результате израильской бомбардировки военного объекта в городе Бейт-Лахии", — сообщил представитель местных медицинских служб.