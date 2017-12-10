В МОК предложили проводить Олимпийские игры без национальных флагов

2017-12-10 00:03 | www.trend.az | 11

Олимпийскому движению и Международному олимпийскому комитету стоит рассмотреть возможность проведения Игр без национальных флагов, заявил в интервью швейцарскому изданию watson.ch Самуэль Шмид, глава комиссии МОК, которая занималась расследованием использования допинга российскими спортсменами, передает Интерфакс.

"Стоило бы рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без флагов", - сказал Шмид в ответ на вопрос о мерах, которые помогли бы сделать Олимпийские игры более честными.

"Сегодня государства используют спорт. Существующая система вызывает соблазн помочь "своим". В частности, с помощью "коктейля герцогини" (так в докладе информатора ВАДА Григория Родченкова называются запрещенные препаратаы, которые, по его сведениям, употребляли российские спортсмены - ИФ)".