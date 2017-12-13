Названы условия предоставления академического отпуска студентам вузов Азербайджана

2017-12-13 12:25 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, это нашло отражение в утвержденном Коллегией Министерства образования и вступившем в силу 12 декабря «Положении о порядке перевода, восстановления, отчисления и предоставления академических отпусков студентам, обучающимся на степени бакалавриатуры и магистратуры, а также по основному медицинскому образованию».

Согласно правилам, студенты смогут получать академический отпуск в следующих случаях:

- при призыве на действительную военную службу – в течение службы;

- ввиду семейного положения – до 2 лет;

- ввиду состояния здоровья - на срок, указанный в справке медицинской консультативной комиссии;

- в случае ухода в социальный отпуск – на срок, установленный законодательством;

- при поездке в зарубежные страны для получения образования на основе различных программ, - на срок, указанный в программе.

Лица, вернувшиеся из академического отпуска, приступают к образовательному процессу со следующего семестра. Если после возвращения из академического отпуска в вузе, в котором студент ранее получал образование, не ведется кадровая подготовка по его специальности, тогда с согласия Министерства образования студент может быть включен в число студентов, обучающихся в данном вузе по другой специальности.