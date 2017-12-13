В Стамбуле начался чрезвычайный саммит ОИС по вопросу Иерусалима

2017-12-13 12:35 | www.apa.az | 7

В Стамбуле начался чрезвычайный саммит Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима (Кудс).

Как сообщает турецкое бюро АПА, в работе саммита участие принимают 48 стран. Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Индонезия, Палестина, Гана, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Ливан, Сомали, Судан, Того, Иордания и Йемен представлены на уровне глав государств, другие страны – на уровне премьер-министров, министров и заместителей министров.

Члены организации в статусе наблюдателей Россия и Китай также были представлены на Стамбульском саммите на дипломатическом уровне.

Мероприятие началось чтением Корана.

Отметим, 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Турцию с рабочим визитом для принятия участия в чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что признает Иерусалим (Кудс) столицей Израиля, в связи с чем посольство США будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим президент председательствующей в ОИС Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать чрезвычайный саммит организации.