Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины

2017-12-13 01:28 | www.oxu.az | 7

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK заявил, что готов возглавить правительство Украины, передает Oxu.Az.

«Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.

Он полагает, что возглавлять страну должен только украинец, который родился и вырос в этой стране. «Я прожил больше 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — отметил Саакашвили.

Также политик рассказал, что получал от президента Украины Петра Порошенко предложения стать премьер-министром страны, но каждый раз отказывалсяукраинское правительство, но ответил ему категорическим отказом. «Он все время намекал, видимо, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: "Петр Алексеевич, неужели Вы это говорите?" Он говорит: "Почему бы и нет?" Я сказал: "Нет!"», — заявил Саакашвили.

C.Б.

