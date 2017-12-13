Завтра в Баку осадков не ожидается

2017-12-13 14:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами прогнозируется дождь, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-12, в Баку ночью ожидается 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.