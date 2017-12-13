Кремлю известна позиция Эрдогана по Израилю, но Москва ее не разделяет - Песков

2017-12-13 14:35 | www.trend.az | 5

Кремлю известна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Израилю, но Москва ее не разделяет, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого лидера, назвавшего Израиль террористическим государством и предложившего провозгласить Восточный Иерусалим столицей Палестины, передает ТАСС.

"Нам известно о такой позиции главы турецкого государства, - сказал представитель Кремля. - Мы знаем эту позицию и она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму и по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна".

При этом Песков воздержался от оценок, насколько такой взгляд Эрдогана может быть конструктивным в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. "Мне нечего добавить к сказанному", - сказал он.