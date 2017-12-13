Necdet Ünüvar: “Haydar Aliyev, fikir babalığı yaptığı projelerle geleceğe yön veren büyük bir liderdi”

2017-12-13 11:03 | www.trend.az | 1

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan’ın üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, 80 yıllık ömrü boyunca aldığı önemli kararlarla tarihe not düşerken, fikir babalığı yaptığı uluslararası projelerle de insanlığa hizmet ettiğini söyledi.

Haydar Aliyev’in vefatının 14. yılı münasebetiyle Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen anma programında konuşan Ünüvar, Azerbaycan’ın bugünkü modern ve güçlü konumuna gelmesinde Haydar Aliyev’in çok büyük emeği olduğunu belirtti.

“TARİHE NOT DÜŞMEYİ SEVİYORDU”

Haydar Aliyev ile vefatından önce tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden ve programa katılanlarla o günkü izlenimlerini paylaşan Ünüvar, “Liderlerin bir duruşu ve karakteristiği vardır. Haydar Aliyev de gerçekten büyük bir liderdi. Sadece kendi yaşadığı çağa değil, kendinden sonraki döneme de yön vermiş liderlerden birisiydi. Tek millet iki devlet özdeyişinin sahibiydi. Ben ömrünün son yılında da olsa rahmetli Haydar Aliyev ile tanışma fırsatına erişmiştim. 27 Haziran 2003 tarihinde, o zaman Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak Azerbaycan’a yaptığım ziyarette Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Haydar Aliyev’le randevumuz vardı. Çok ağır hastaydı, randevu iki defa iptal oldu, ancak üçüncü seferde bizleri kabul etti. 45 dakika süren bir görüşmeydi. Salonda bir hanımefendinin notlar aldığını gördüm. Görüşme sonunda ‘siz ne yapıyorsunuz?’ diye sordum. Hanımefendi ‘Ben vakanüvisim. Sayın Cumhurbaşkanının yanından hiç ayrılmam. Sürekli notlar tutarım’ dedi. Bu bana şunu düşündürdü. Rahmetli tarihe not düşmeyi seviyordu. Ama düştüğü tek not da o yazılanlar değildi” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ PROJELERİN FİKİR BABASIYDI”

Liderlerin aynı zamanda geleceğe mektup yazan insanlar olduğunu kaydeden Ünüvar, “O mektupları gelecek nesiller okurlar. O mektupları şimdi bizler okuyoruz. Nasıl okuyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile okuyoruz. Bugün Bakü’den çıkan petrol, benim doğum yerim olan Ceyhan’a geliyor. İnşallah Ceyhan’a akan o petrol, Enerji Endüstri Bölgesi ile orada rafinajdan sonra yüksek katma değeri olan petrokimya ürünleri haline dönüşecektir. Ve insanlığa hizmet eden çok önemli enstrümanlardan birisi olan Azerbaycan petrolü, inşallah çok daha değerli hale gelecektir” dedi.

Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın yanı sıra Bakü’den çıkarılan doğal gazın Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Hattı ile Türkiye’ye yayıldığına işaret eden Ünüvar, “Bunların yanı sıra yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bakü’ye gittik ve çok önemli bir açılış yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılışı. Bu demiryolu sadece Kars ile Bakü’yü birbirine bağlamıyor. Biliyorsunuz küresel bir hedef var. Küresel Kızılelma. Londra’dan trene binen bir kişinin trenden hiç inmeden Pekin’e kadar gitmesi hayali. İşte o hayalin önemli parçalarından birisi bu demiryolu hattı. Bu hat işlevsel hale geldiği zaman Türkiye ve Azerbaycan olarak, insanlığa hizmet eden o projenin en önemli unsurlarından olacağız. Ve bu projenin de fikir babalarından birisi rahmetli Haydar Aliyev’di” diye konuştu.

“RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

“Benim 27 Haziran 2003’te gördüğüm Haydar Aliyev, tarihe başka notlar da düşüyordu” diyen Prof. Dr. Necdet Ünüvar, şöyle devam etti:

“Liderlerin özelliği budur zaten. Yani dün Haydar Aliyev bunu yapıyordu, ondan önce Mehmet Emin Resulzade ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapıyordu. Ve bugün Recep Tayyip Erdoğan yapıyor, İlham Aliyev yapıyor. Onlar da aslında geleceğe mektuplar yazıyorlar. Ne zaman okunacak bu mektuplar? Belki 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra, belki de 100 yıl sonra. Ve tarih onları kaydedecek. Biz bugün merhum Haydar Aliyev’i rahmetle ve minnetle anıyoruz. Çünkü hakiki bir liderdi. Lider bilgi alır, fikir alır, risk alır ve en önemlisi karar alır. Haydar Aliyev’in aldığı kararlar da geleceği etkileyen kararlardı.”

“HAYDAR ALİYEV’İN HAYATINDAN DERSLER ÇIKARMALIYIZ”

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, herkesin, özellikle de gençlerin Haydar Aliyev’in hayatından dersler çıkarması gerektiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Haydar Aliyev, birikimini ve gücünü hep Türk dünyası için, Azerbaycan için, Türkiye için, insanlık için kullandı. Benim rahmetli Haydar Aliyev’in hayatından aldığım ders şu; elimizde imkânlarımız var. Fırsat var, bu fırsatları kendi inandığımız değerler doğrultusunda kullanmamız lazım. Çünkü en önemli şey beşeri sermaye. Bizim bu beşeri sermayeyi en güzel şekilde kullanmamız lazım. Gerektiğinde canımızı verme pahasına kullanmamız lazım. Daha geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ihanet girişimini yaşadık. O zamana kadar ben hep gençlere ‘geleceğin teminatı’ diyordum. 15 Temmuz’da gördüm ki gençler sadece geleceğin değil bugünün de teminatı. O yüzden ülkelerin beşeri sermayesi ne kadar güçlüyse geleceği de o kadar berrak oluyor. Haydar Aliyev’in 80 yıllık ömründen çıkardığım ders budur. O hep Azerbaycan için, Türkiye için, Türk ve İslam dünyası için çalıştı, gayret etti. Biz de bugün onu hayırla yad ediyoruz. Allah ona rahmet etsin. Allah Türkiye ve Azerbaycan’a nice güzel günler görmeyi nasip etsin.”

Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kürşat Aydoğan, Dr. Rasim Özyürek, Dr. Emrullah Mehmetov, Dr. Tolga Yayalar, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ramil Gurbanov, Konsolos Shohrat Mustafayev, Eğitim Ateşesi Necibe Nesibova ve öğrencilerin katıldığı anma programı kapsamında merhum Haydar Aliyev’i anlatan eserlerin yer aldığı bir de sergi açıldı.

Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldiği bildirildi.