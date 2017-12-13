В Азербайджане ожидаются кратковременные дожди, облачность

2017-12-13 12:53 | www.apa.az | 7

14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, юго-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 9-12°, в Баку ночью 5-7°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых северных и западных района возможны кратковременные дожди, местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-13°, в горах ночью -2-+3°, днем 4-9° тепла.