Рекордная инфляция в Великобритании

2017-12-13 01:59 | www.oxu.az | 5

Инфляция в Великобритании в ноябре достигла рекорда почти за шесть лет, составив 3,1%. Рост зарплаты отстаёт при этом почти на процент. Скачок инфляции оказался резким и немного неожиданным, передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews. В первую очередь на фоне «брексита» дорожают импортные товары и услуги.

Эксперты констатируют, что темпы роста британской экономики заметно отстают от восстанавливающейся еврозоны. При этом целевой уровень инфляции в Королевстве составляет всего 2%, и теперь Банку Англии придётся предоставить план, каким образом сдеражать рост цен.

C.Б.

