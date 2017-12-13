Стенд Bakcell был признан самым оригинальным стендом выставки BakuTel-2017

2017-12-13 14:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell получила награду за активное участие в 23-й международной выставке «Телекоммуникации и Информационные Технологии» BakuTel-2017, по итогам которой, стенд Bakcell был назван «самым оригинальным стендом» выставки.

Стенд компании Bakcell на выставке BakuTel-2017, прошедшей в период с 5 по 8 декабря 2017 года, привлек к себе большое внимание посетителей и стал одним из наиболее популярных и посещаемых стендов этого престижного международного форума. Гости стенда получили уникальную возможность увидеть первую в Азербайджане демонстрацию готовности к стандарту 5G, обеспечивающего скорость передачи данных - 1 гигабайт в секунду, благодаря технологии 4.5G Pro, а также ознакомится с увлекательной демонстрацией «Robot Automation Latency», с участием роботов. Более того, гости выставки смогли ознакомиться с самыми последними продуктами и услугами компании Bakcell, такими как Bakcell TaxFree app, Klass Postpaid, MyHourи Free Instagram.

Наряду с вышеперечисленным, на стенде были представлены 3 проекта, полностью созданные молодыми азербайджанскими разработчиками в рамках программы BakcellAppLab, а также веселые конкурсы и много других развлечений.

В результате, благодаря уникальному и инновационному содержанию, стенд Bakcell был назван самым оригинальным стендом выставки, и был награжден официальным сертификатом от организатора BakuTel-2017, компании Caspian Event Organizers (CEO). Все гости и участники выставки BakuЕel-2017 посетившие стенд компании Bakcell получили незабываемые впечатления от использования ультрасовременных технологий в веселой и увлекательной атмосфере.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.