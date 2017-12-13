Евросоюз подверг Туска жесткой критике за подход к миграционной политике

2017-12-13 14:50 | www.trend.az | 6

Председатель Европейского совета Дональд Туск оказался под огнем жесткой критики со стороны политического истеблишмента Евросоюза из-за его записки по вопросу миграционной политики, которую он направил лидерам стран сообщества в преддверии саммита 14-15 декабря в Брюсселе, передает РИА Новости.

В послании Туска говорится, в частности, что "вопрос об обязательных квотах (на распределение беженцев между странами ЕС — ред.) стал серьезным фактором разделения, (предложенный Еврокомиссией) подход привлек к себе чрезвычайное внимание в свете его последствий на местах, и в этом смысле он оказался неэффективным".

В этой связи глава Евросовета намерен предложить лидерам ЕС дать оценку действующей политике миграционных квот, поскольку, по мнению Туска, "только государства-члены (ЕС) способны эффективно справляться с миграционным кризисом", в то время как роль ЕС заключается в том, чтобы "всячески оказывать им поддержку" в разрешении кризисных ситуаций.

"АНТИЕВРОПЕЕЦ" ТУСК

Первым из высокопоставленных функционеров ЕС с критикой в адрес Туска выступил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.