Ходатайство в связи с домашним арестом Федаи Лачин отклонено

2017-12-13 13:01 | www.apa.az | 4

В Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении певицы Федаи Лачин, арестованной по обвинению в оказании помощи в бегстве заключенным из поезда специального назначения.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова Ф.Лачин попросила удовлетворить ходатайство. Федая Лачин сказала, что у нее есть один ребенок, и что она никогда не скрывалась от следствия.

На судебном заседании было решено отклонить ходатайство.

Адвокат Тюркель Сулейманлы сказал, что они подадут жалобу на решение суда: «Федая ханум никогда не скрывалась от следствия. Она больна гепатитом С. Нахождение в закрытом помещении плохо сказывается на состоянии ее здоровья. Мы подадим жалобу на решение суда. Если жалоба не будет удовлетворена, тогда мы попросим перевести ее в лечебное учреждение».

Напомним, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване. Э.Мамедов же был убит во время проведенной сотрудниками правоохранительных органов минувшей ночью спецоперации.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемые в пособничестве побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглу, Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в связи с произошедшим были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.