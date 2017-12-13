В Азербайджане разрабатывается концепция трансплантации органов умершего человека

2017-12-13 14:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В этом году в Центральной больнице нефтяников (ЦБН) 76 пациентам была трансплантирована почка, девяти пациентам осуществлена трансплантация печени, сказал в среду на пресс-конференции завотделением хирургии и трансплантации органов ЦБН Мирджалал Кязыми.

По его словам, 22 процента пациентов составляют дети, самому маленькому из которых пять лет.

"К сожалению, по сравнению с растущим числом больных, доноров меньше, и их число обратно пропорционально", - сказал Кязыми.