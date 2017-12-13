Посол итальянской музыки и культуры Луиса Село проведет новогодний концерт в Баку

2017-12-13 15:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 29 декабря в 19:00, состоится новогодний концерт Луизы Село, сообщает Trend Life. Мероприятие организовано Международным центром мугама и United Cultures при поддержке Министерства культуры Италии и под патронажем региона Фриули-Венеция-Джулия.

Луиза Селло - известная итальянская флейтистка, которая является послом итальянской музыки и культуры в мире. Луиза Селло представит бакинцам и гостям столицы особую красочную и насыщенную концертную программу, посвященную Новому 2018 году.

В праздничном вечере будут исполнены как классические произведения великих композиторов прошлого Джакино Россини, Жоржа Бизе и Вольфганга Моцарт, так и пьесы современных авторов Эннио Морриконе и Вальтера Сильвиотти.

Ярким украшением станет выступление Луизы Село с азербайджанскими музыкантами, будут представлены произведения Стефано Мускаритоло и Камалии Ализаде, которые созданы именно для этого вечера. Одну из этих композиций исполнит известный контртенор, заслуженный артист Азербайджана Ильхама Назарова. Луиза Селло также выступит в определенном музыкальном синтезе из этнических традиций Италии и Азербайджана, созданных Камалией Ализаде и Стефано Мускаритоло с участием известного тариста, заслуженного артиста Азербайджана Сахиба Пашаева.