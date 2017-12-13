Инвестиции в основной капитал в Азербайджане достигли 13,7 млрд. манатов

2017-12-13 13:07 | www.apa.az | 4

В январе-ноябре этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 13 688,4 млн. манатов.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомстат, в ненефтяной сектор направлено 44,2% или 6 051,7 млн. манатов, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. На строительно-монтажные работы направлено 73,4% общего объема инвестиций, строительство производственных объектов - 77,0%, строительство объектов услуг – 17,1%, жилых домов общей площадью 1536 тыс. кв. м – 5,9% общего объема средств. Из внутренних источников в основной капитал направлено 42,2% инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 65,6%, банковских кредитов – 12,7%, бюджетных средств – 14,1%, личных средств населения – 5,4%, средств внебюджетных фондов – 1,4%, прочих средств – 0,8%.