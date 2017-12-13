Президент Турции призвал признать Кудс оккупированной столицей Палестины

2017-12-13 13:13 | www.apa.az | 3

«Нет никакой надобности говорить что-либо Израилю. Истина налицо. Израиль награжден за такие террористические действия как оккупация, незаконное заселение, разрушение домов, захват территорий и собственности. И эту награду дал Трамп. Ничего в этом мире не происходит по принципу: «я сделал, и правильно сделал». Мир состоит не только из вас. У ООН 196 членов. Я верю, что все 196 стран отреагируют на происходящее. Америка может быть сильной, вооруженной, владеть ядерными боеголовками. Но это не говорит о ее силе. В этом вопросе она не права».

Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима.

Он сообщил, что такое действие США представляет угрозу человечности.

«Невозможно говорить о мире до тех пор, пока этот вопрос не будет решен справедливо. Мы не можем оставаться равнодушными в ситуации, когда будущее под угрозой. Это также сильный удар по нашей культуре.

Этот вопрос будет урегулирован совместными усилиями людей всех вероисповеданий. Я призываю всех признать Кудс оккупированной столицей Палестины. Мы всегда будем требовать это признание для независимой Палестины. Медлить нельзя. Мы проклинаем зло, которое творят в отношении наших палестинских братьев израильские солдаты. Кудс является нашей красной линией».