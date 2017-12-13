В Конго 400 тысяч детей могут умереть от голода

2017-12-13 08:58 | www.oxu.az | 3

До 400 тысяч детей в Демократической республике Конго могут не пережить голода, ближайшие полгода в стране не прогнозируется улучшения ситуации с продовольствием.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

«По меньшей мере 400 тысяч в крайней степени истощенных детей могут умереть в регионе Касаи. Причиной такой катастрофической ситуации являются насилие, массовое перемещение людей и сокращение аграрных работ за последние полтора года», – говорится в заявлении Детского фонда ООН.

В ЮНИСЕФ утверждают, что гуманитарное положение жителей остается крайне тяжелым и улучшений не прогнозируется минимум до июня 2018 года вследствие того, что в текущем году посевной сезон был пропущен. При этом в докладе отмечаются улучшения в ситуации в области безопасности, что привело к возвращению в страну беженцев.

A.M.