В ООН заявили о согласии КНДР предотвратить войну

2017-12-13 09:09 | www.oxu.az | 3

Власти КНДР считают важным предотвратить войну на Корейском полуострове.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман по итогам визита в Пхеньян.

"Северокорейские собеседники согласились, что важно предотвратить войну. Как мы это сделаем, было темой дискуссии, которая длилась более 15 часов", – рассказал он.

При этом, по словам Фелтмана, власти КНДР не дали никаких обещаний относительно своего участия в переговорах с США.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил, что американская сторона готова к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий.

Н.О.