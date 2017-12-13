Почему клиент Unibank попал в историю?

2017-12-13 15:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank наградил 100-тысячного пользователя своим мобильным приложением, сообщает в среду банк.

Клиент Unibank, являющийся сотрудником одной из нефтегазовых компаний, стал “Человеком дня” благодаря своему выбору. Азад Гулузаде попал в историю банка, потмоу что стал 100-тысячным пользователем мобильного приложения Unibank Mobile: “Раньше я использовал мобильное приложение другого банка. Пользоваться им было неудобно и уровень безопасности меня не устраивал. Я выбрал Unibank Mobile, исходя из удобства, хорошего обслуживания и уровня безопасности. Простота и многофункциональность - вот, что мне нравится в этом приложении. Несмотря на то, что я недавно подключился, но уже пользуюсь услугами приложения: оплачиваю коммунальные услуги, пополняю баланс своего телефона и близких. Самым важным для меня является безопасность”.

Большинство коллег Азада Гулузаде также пользуются Unibank Mobile: “У нас такая работа, что мы постоянно должны находиться на рабочем месте. А пользоваться услугами банкомата или идти в банк приводит к трате времени. Благодаря Unibank Mobile можно сэкономить время и заработать бонусы. Превратить эти бонусы в любой желаемый подарок - одно из преимуществ мобильного приложения”.

Теперь каждый клиент Unibank имеет возможность стать “Человеком дня”. Если вы даже не являетесь 100-тысячным клиентом - пользуясь мобильным приложением Unibank Mobile, вы можете выиграть 2018 манатов. До 15 января, все совершенные через Unibank Mobile платежи дают возможность стать участником лотереи.