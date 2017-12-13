Население Азербайджана в этом году израсходовало на продукты питания 14,2 млрд. манатов

2017-12-13 13:17 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, за отчетный период расходы населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 15 млрд. 623,8 млн. манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2016 года на 1,9%), на покупку непродовольственных товаров – 15 млрд. 239 млн. манатов (рост на 2,7%).

За отчетный период 46% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлись на продовольствие, 4,6% - напитки и табачные изделия, 18,4% - текстиль, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,3% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,3% - прочую непродовольственную продукцию.

Среднемесячные расходы на душу населения на покупку продовольствия, напитков и табачных изделий в январе-ноябре 2017 года составили 145,9 маната, на покупку непродовольственных товаров – 142,4 маната.