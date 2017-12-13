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В России состоялось открытие мемориальной доски Керима Керимова 

2017-12-13 13:24 | www.apa.az | 3

В городе Королёв Московской области состоялось открытие мемориальной доски в честь известного советского ученого-инженера, одного из основателей советской космонавтики генерал-лейтенанта Керима  Керимова.
 
Как сообщает московский корреспондент АПА,  в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета депутатов города Королёв Дмитрий Денисов,  представители Центрального ННИ машиностроения, Совета ветеранов и азербайджанской национально-культурной автономии.
 
С инициативой открыть мемориальную доску в честь Керимова Керимова выступили Центрального ННИ машиностроения и азербайджанская национально-культурная автономия.
 
Председатель Совета ветеранов города Королёв контр-адмирал Владимир Ковтуненко  заявил, что открытие мемориальной доски в честь одного из основателей советской космонавтики Керима Керимова является важным событием. Д. Денисов, отметив вклад Керима Керимова в развитие ракетно-строительной и военной промышленности, рассказал о его мужестве, проявленном во время Великой Отечественной Войны.
 
Председатель азербайджанской национально-культурной автономии в городе Королёв Шамиль Велиев  в своем выступлении сказал, что все азербайджанцы гордятся Керимом Керимовым. От имени местной общины Азербайджана Велиев поблагодарил всех, кто внес вклад в открытие мемориальной доски.
 
Отметим, город Королёв Московской области считается космической столицей России.

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