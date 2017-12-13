В России состоялось открытие мемориальной доски Керима Керимова

2017-12-13 13:24 | www.apa.az | 3

В городе Королёв Московской области состоялось открытие мемориальной доски в честь известного советского ученого-инженера, одного из основателей советской космонавтики генерал-лейтенанта Керима Керимова.



Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета депутатов города Королёв Дмитрий Денисов, представители Центрального ННИ машиностроения, Совета ветеранов и азербайджанской национально-культурной автономии.



С инициативой открыть мемориальную доску в честь Керимова Керимова выступили Центрального ННИ машиностроения и азербайджанская национально-культурная автономия.



Председатель Совета ветеранов города Королёв контр-адмирал Владимир Ковтуненко заявил, что открытие мемориальной доски в честь одного из основателей советской космонавтики Керима Керимова является важным событием. Д. Денисов, отметив вклад Керима Керимова в развитие ракетно-строительной и военной промышленности, рассказал о его мужестве, проявленном во время Великой Отечественной Войны.



Председатель азербайджанской национально-культурной автономии в городе Королёв Шамиль Велиев в своем выступлении сказал, что все азербайджанцы гордятся Керимом Керимовым. От имени местной общины Азербайджана Велиев поблагодарил всех, кто внес вклад в открытие мемориальной доски.



Отметим, город Королёв Московской области считается космической столицей России.