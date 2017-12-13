Импорт автомобилей в Азербайджан вырос

2017-12-13 09:32 | www.oxu.az | 5

В январе-ноябре текущего года в Азербайджан было импортировано в общей сложности 9 828 автомобилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число импортируемых в страну автомобилей выросло на 5008 или в 2,04 раза.

Из них 169 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 8577 – легковые автомобили, предусмотренные, в частности, для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 1014 – грузовые автомобили, 68 – автомобили спецназначения.

Э.Ш.

