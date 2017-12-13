Глазные капли «OKSIAM-B» оказались подделкой, их использование запрещено

2017-12-13 13:27 | www.apa.az | 3

На основе обращения в Центр аналитической экспертизы Минздрава сотрудники структуры провели анализ подлинности глазных капель «OKSIAM-B» производства турецкой компании «Universe Pharma İlac».

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, в ходе проверки было установлено, что указанная продукция неизвестного происхождения является подделкой.

В лаборатории проверки качества лекарственных препаратов Центра аналитической экспертизы была взята проба глазных капель «OKSIAM-B» и проведена физико-химическая и микробиологическая экспертиза. В результате экспертизы было установлено, что количество ингредиентов в составе пробы было ниже указанных показателей, действующее вещество ситиколин и вовсе отсутствует, показатели «pH» близки к щелочной среде, низкий уровень плотности, а также, что проба не стерильна.

Нестерильность офтальмологических лекарственных препаратов неприемлема. В результате, проба оказалась некачественной, неэффективной, негодной и опасной для человеческого здоровья.

Учитывая все это, с целью обеспечения населения безопасными лекарственными препаратами были запрещены импорт, продажа и использование врачами-офтальмологами указанной поддельной продукции неизвестного происхождения. Оптовым и розничным фармацевтическим предприятиям было сделано предупреждение в связи с изъятием этой продукции.