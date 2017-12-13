Махмуд Аббас: «США после этого не смогут выступать посредником в данном вопросе»

2017-12-13 13:41 | www.apa.az | 5

«Великобритания подарила не принадлежащие ей земли Палестины сионистскому режиму. В этом вопросе большую помощь ей оказывали США».



Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом во время выступления в Стамбуле на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима сказал глава Палестинского государства Махмуд Аббас.



М. Аббас заявил, что сегодня президент США Дональд Трамп намерен подарить Кудс Израилю: «Всегда поддерживающие США Канада, Великобритания и Австралия на этот раз не поддержали США в их неправом решении. Раньше мы видели, как Великобритания, сегодня же США в отношении палестинских земель делают жест в сторону Израиля. Однако, мы видим, что этот шаг не служит миру. Сегодня мы собрались здесь, чтобы при поддержке мусульман, христиан, всех народов противостоять этому шагу США. Кудс как раньше, сегодня, так и в будущем будет столицей Палестины. В короне Палестины он самый драгоценный камень. Без Кудса говорить о мире и примирении невозможно».

М. Аббас отметил, что решение Д. Трампа о переносе посольства США в Кудс (Иерусалим) является грубым нарушением международного права: «Согласно решению ООН, ни одной стране, включая США, не дозволено переносить свое посольство в Кудс. Мы призываем все народы поддержать борьбу Палестины. В то время как США старались вместе с нами во имя мира, последним своим шагом они нанесли нам 100-летнюю пощечину. Это противоречит международному праву, решениям СБ ООН. Этими действиями США остались за бортом посреднической миссии. И впредь США не смогут выступать в этом вопросе как посредники. В связи с этим мы приняли решение. Кудс останется вечной столицей Палестины, городом мусульман и христиан. Односторонний шаг США скажется на радикальных и нерадикальных группах, приведет к столкновениям. В мире кто-то извлек выгоду от религиозной войны? Кто создает террористические организации и пользуется ими? Я задаю этот вопрос здесь. Мы ждем, чтобы США отступили в этом вопросе».