В Индии вся деревня вышла спасать тонущего в грязи слона – ВИДЕО

2017-12-13 09:40 | www.oxu.az | 3

Жители деревни в индийском штате Керала больше часа спасали 20-летнего слона, который застрял в грязи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Животное напугал шум проезжающего поезда. Он бросился бежать, но увяз в густой грязи в полутора километрах от железной дороги. Там его заметили местные жители.

Помогать тонущему животному вышла вся деревня. На голову и ноги слона набросили веревки и стали вытягивать его из грязи при помощи трактора.

«Это уже третий подобный случай в Керале за последние четыре месяца, когда из-за присутствия и близости людей слоны начинают паниковать и выходят из-под контроля», - сказал защитник животных Раджив Куруп (Rajeev Kurup), пояснив, что в штате начался сезон фестивалей.

Н.О.