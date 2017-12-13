В США официально запретили антивирус Касперского

2017-12-13 09:50 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который запрещает использование продуктов компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США. Запрет касается как военных, так и гражданских ведомств, передает Oxu.Az со ссылкой на РБК.

Подписав новый оборонный бюджет США, президент Дональд Трамп ввел в ранг закона запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» в правительственных учреждениях США, сообщает Reuters. Запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства США.

За эту поправку в оборонный бюджет на 2018 финансовый год Сенат США проголосовал в сентябре.

Одним из авторов поправки была сенатор-демократ Джин Шахин. По ее словам, этот законопроект «нужно было принять давно», поскольку программы Касперского представляют «серьезную угрозу» для национальной безопасности США из-за связи компании с российскими спецслужбами.

Э.Ш.

