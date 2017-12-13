Продаваемые в Азербайджане глазные капли оказались подделкой (ФОТО)

2017-12-13 15:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Центр аналитической экспертизы минздрава Азербайджана на основании обращений провел анализ подлинности глазных капель «OKSIAM-B» производства турецкой компании «Universe Pharma İlac», говорится в сообщении минздрава, распространенном в среду.

Во время проверки было установлено, что указанная продукция неизвестного происхождения является подделкой. По адресу, указанному на упаковке продукции этой компании, не существует производственного участка, и продукция не прошла регистрацию в Турции.

Более того, лекарственное средство "OKSİAM-B" производства турецкой компании "Universe Pharma İlac" не было зарегистрировано и минздравом Азербайджана. В Центр аналитической экспертизы от ООО "Dihac" не поступало обращения об импорте в страну этого лекарственного средства.

В сообщении говорится, что в лаборатории проверки качества лекарственных средств Центра аналитической экспертизы была взята проба глазных капель «OKSIAM-B» и проведена физико-химическая и микробиологическая экспертиза.

В результате экспертизы было установлено, что количество ингредиентов в составе пробы было ниже указанных показателей, действующее вещество ситиколин и вовсе отсутствует, показатели «pH» близки к щелочной среде, низок уровень плотности, к тому же проба не стерильна.