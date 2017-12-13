Всемирная организация интеллектуальной собственности подчеркнула важность уважения авторские прав

2017-12-13 15:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня в мире, особенно в цифровой среде, чрезвычайно важно уважение авторских прав.

Об этом в Баку в среду на международной конференции, посвященной вопросам авторского права и борьбы с пиратством и контрафактной продукцией, сказал глав отдела департамента стран переходного периода и развитых стран Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Илья Грибков.

По его словам, внимание Азербайджана к этому вопросу заслуживает одобрения.

«Мы будем рады услышать новые идеи, предложения от Азербайджана и готовы поделиться с ним международным опытом», - сказал Грибков.

Глава отдела сказал, что впервые приехал в Баку и ему очень понравился город. «Очень рад тому, что нахожусь в Баку. Баку очень красивый город. Мы очень довольны уровнем организации сегодняшней конференции, и верю, что в ходе этого мероприятия будут обсуждены важные вопросы и выдвинуты полезные предложения», - сказал Грибков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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