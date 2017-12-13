АФФА назвала имена новых главных тренеров сборных

2017-12-13 13:43 | www.apa.az | 6

Обнародованы новые назначения в сборные Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», определены специалисты, которые будут работать в сборных младших возрастных групп с 2018-го года.

В сборные U-20 и U-21 назначен капитан «Карабаха», главный тренер команды U-19 этого клуба Рашад Садыхов.

Кроме того, Вугар Мамед назначен главным тренером U-19, Заур Гашимов U-18, а Рамин Гулиев U-17.

Наряду с назначениями созданы и сборные 2 возрастных групп. Это команды U-20 и U-18. Функция обеих сборных будет заключаться в том, чтобы выращивать игроков для сборных, сформированных из футболистов, которые старше их на 1 год.