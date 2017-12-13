Махмуд Аббас призвал страны мира не признавать израильское государство

2017-12-13 14:12 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления в Стамбуле на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества во вопросу Кудса (Иерусалима) заявил глава Палестины Махмуб Аббас.

М.Аббас сказал, что Европейский союз наложил запрет на приобретение продукции, произведенной на оккупированных Израилем территориях: «Это решение не полностью выполняется. ОИС тоже может принять подобное решение. Правительство Палестины приостановило связи с консульством США. Это трудный шаг, однако мусульманские страны также могут предпринять подобный шаг. Призываю государства мира аннулировать решения о признании израильского государства. Со дня своего создания Израиль не выполнил ни одного решения ООН. Израиль был принят в Организацию Объединенных Наций при условии выполнения резолюций данной структуры, однако эта страна не выполнила ни одного решения ООН».

Махмуд Аббас отметил, что Палестина выступает за вариант«два государства»: «Число стран в мире, признающих Палестину, больше, чем число государств, признающих Израиль. Несмотря на вето США, мы будет продолжать последовательную работу для принятия нашей страны в члены ООН. Между нашей страной и Израилем подписано соглашение о дружбе, если Израиль не будет соблюдать его, тогда и мы не будем учитывать его. Наша страна находится под оккупацией, и мы скажем Израилю, чтобы он реализовывал проекты по прокладке канализационных линий и другие инфраструктурные проекты. Если будет создан союз с бюджетом в 1 миллиард долларов, тогда мы сможем добиться продолжения образования молодежи в Кудсе».