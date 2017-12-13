Ученого-азербайджанца приговорили к смертной казни

2017-12-13 10:02 | www.oxu.az | 4

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор в отношении тебризского ученого и исследователя Ахмедрзы Джалала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на GünAz TV, по сообщениям İran Wire, адвокат Ахмедрзы Джалала Дебир Дарьябейги уже показал матери своего подзащитного утвержденный смертный приговор.

А.Джалал обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы «Моссад».

Отметим, что в октябре этого года суд первой инстанции обвинил Джелали в шпионаже на том основании, что он снабжал Моссад данными об иранских ученых-атомщиках.

По информации СМИ, истинной причиной судебного приговора стал отказ Джелали от негласного сотрудничества с секретными службами. По словам матери осужденного, он добивается открытого и гласного судебного процесса по его делу: «Если мой сын виновен, пусть об этом скажут принародно. Мы требуем лишь этого».

Отметим, что Джелали получил докторскую степень по исследованию стихийных бедствий в стокгольмском университете, после чего занимался научными исследованиями в Швеции, Италии и Бельгии.

Суд по его делу был проведен 24 сентября и продолжался 2 минуты. Приговор был оглашен 21 октября.

Э.Ш.

