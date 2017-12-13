Двойное гражданство для граждан Грузии задействуют до осени 2018 года

2017-12-13 15:31 | www.trend.az | 4

Новые регуляции конституции Грузии, позволяющие гражданам Грузии параллельно иметь гражданство другой страны, войдут в силу сразу же после их опубликования на сайте Законодательного вестника, а не в ноябре 2018 года, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня на пленарном заседании, передает Грузия Online.

В прежней редакции конституции было записано, что гражданин Грузии не может быть одновременно гражданином другого государства. Гражданство Грузии в виде второго гражданства предоставлялось только по решению президента Грузии. В новой версии конституции данный пункт полностью изымается.

Парламент планирует принять поправки в конституцию в третьем слушании на весенней сессии.

«К переходным определениям конституции добавится соответствующая запись и как только изменения будут опубликованы, норма о гражданстве будет задействована», — цитирует Кобахидзе Общественное телевидение Грузии.