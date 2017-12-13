Турция подверглась обстрелу с территории Сирии, есть раненый

2017-12-13 15:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция подверглась обстрелу со стороны Сирии, с территорий, которые находятся под контролем YPG и PYD, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате обстрела ранен житель одного из сел провинции Шанлыурфа.

ВС Турции на обстрел ответили ответным огнем.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.