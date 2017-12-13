Песков: Позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской

2017-12-13 14:15 | www.apa.az | 4

«Позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской».

Как сообщает АПА со ссылкой на «rt.com», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту не совпадает с российской.

«Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал признать Иерусалим оккупированной столицей Палестины. Также он назвал Израиль «террористическим государством».