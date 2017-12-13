Армяне стреляют из пулеметов

2017-12-13 10:10 | www.oxu.az | 3

Армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 136 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

Э.Ш.

