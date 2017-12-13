Statoil намерена расширять партнерство с Азербайджаном (ФОТО)

2017-12-13 15:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания Statoil намерена и в будущем продолжать и расширять партнерство с Азербайджаном, сказал в среду менеджер по Азербайджану норвежской компании Statoil Фавад Гурейши во время встречи с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Как отмечается в сообщении энергетического ведомства, Гурейши поздравил Пярвиза Шахбазова с назначением на должность министра энергетики.

"В период 25-летней деятельности в Азербайджане сложился высокий уровень сотрудничества Statoil c министерством энергетики, и я уверен, что впредь связи будут укрепляться. Азербайджан является одной из наиболее значимых стран для Statoil. Участие компании в разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, привлечение к разведочным работам на месторождениях "Карабах", "Ашрафи" и "Дан Улдузу" являются показателями успешного сотрудничества, которым мы очень довольны. Компания Statoil намерена и в будущем продолжать и расширять партнерство с Азербайджаном", - сказал Гурейши.

Шахбазов, в свою очередь, высоко оценил деятельность Statoil по применению передового опыта, новых технологий и привлечению инвестиций в нефтегазовом секторе Азербайджана с первых лет его независимости.