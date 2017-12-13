Президент Филиппин не исключил введения военного положения во всей стране

2017-12-13 15:43 | www.trend.az | 4

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в среду, что не исключает возможности введения военного положения на территории всей страны, передает РИА Новости cо ссылкой на издание Inquirer.

Ранее Конгресс Филиппин проголосовал за предложение Дутерте продлить на год военное положение в южной провинции Минданао, где террористы несколько месяцев удерживали город Марави. Такую рекомендацию филиппинскому президенту дали вооруженные силы и полиция из-за существующей угрозы со стороны боевиков.

"Все варианты рассматриваются", — цитирует издание президента, с которым журналистам удалось поговорить в штаб-квартире ВС Филиппин в городе Тагиг.

По словам Дутерте, введение военного положения на территории всего государства "зависит от врагов страны". "Все зависит от врагов страны. Если боевики Новой народной армии (вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин) начнут массовую мобилизацию", — заключил президент.