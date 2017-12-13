Министр: «Statoil еще долго будет партнером Азербайджана»

2017-12-13 14:59 | www.apa.az | 5

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с менеджером по Азербайджану норвежской компании Statoil Фавадом Гурейши.

Как сообщили АПА-Экономикс в ведомстве, на встрече Ф.Гурейши поздравил П.Шахбазова с назначением на должность министра энергетики. Он отметил, что в период 25-летней деятельности Statoil в Азербайджане сложился высокий уровень сотрудничества c Министерством энергетики. Он выразил уверенность в том, что впредь связи Statoil с Азербайджаном будут укрепляться. Азербайджан является одной из наиболее значимых стран для Statoil. По его словам, участие компании в разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, привлечение к разведочным работам на месторождениях Карабах, Ашрафи и Дан Улдузу являются показателями успешного сотрудничества. Ф.Гурейши заявил, что Statoil намерена и в будущем продолжать и расширять партнерство с Азербайджаном.

П.Шахбазов, в свою очередь, высоко оценил деятельность Statoil по применению передового опыта, новых технологий и привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана с первых лет его независимости. Он заявил, что это сотрудничество выгодно для обеих сторон. П.Шахбазов добавил, что проекты, связанные с разведкой и разработкой новых месторождений, обеспечат долгосрочное партнерство Statoil и Азербайджана. По его словам, Министерство энергетики продолжит оказывать необходимую поддержку деятельности компании.