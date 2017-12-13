Рухани: «США должны осознать, что мусульманский мир неравнодушен к судьбе Кудса»

2017-12-13 15:51 | www.apa.az | 6

«Посредством всех возможных средств мы должны объединиться, чтобы предотвратить реализацию такого глупого американского шага».

Как сообщает турецкое бюро АПА, об этом во время выступления на чрезвычайном саммите ОИС по вопросу Иерусалима в Стамбуле сказал президент Ирана Хасан Рухани.

Х. Рухани сказал, что усилия некоторых стран по установлению отношений, консультации и координация с сионистским режимом стали подстрекательством такого решения.

Подчеркнув, что США никогда не были и не будут честным посредником, Х. Рухани отметил, что эти действия США дали понять людям, которые хотели бы видеть позитивную роль США в решении вопроса о Палестине, что США стремятся обеспечить максимальные интересы сионистов и не уважают законные требования палестинцев: «Сегодня не секрет, что самым большим врагом евреев являются не мусульмане и арабы, а опасный проект сионизма. Мы, мусульмане, христиане и евреи, являемся историческими хозяевами этого региона. Сионисты, однако, чужды ему, они навязали себя этому региону».

Х. Рухани сказал, что сегодняшний саммит должен решительно осудить действия США: «В нынешних условиях мусульманскому миру необходимо объединиться против сионистского режима. Все проблемы мусульманского мира могут быть решены посредством диалога. США должны осознать реальность того, что мусульманский мир не останется равнодушным к судьбе Палестины и святого Кудса Только благодаря исламскому единству мы можем лучше поддерживать права исламской уммы и святого Кудса. Иран готов сотрудничать с каждой из мусульманских стран в целях защиты Кудса. Палестинский вопрос вновь должен быть включен в повестку дня мусульманского мира».