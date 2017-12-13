УЕФА выделил средства азербайджанским клубам

2017-12-13 10:37 | www.oxu.az | 3

УЕФА распределила между участниками еврокубков средства в размере 6,5 млн евро, полученные у клубов, нарушивших финансовый фейр-плей в сезоне 2016-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 80% этой суммы достанется клубам, выступившим в групповом раунде Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Иными словами, "Карабах" и "Габала" получили по 78 300 евро каждый. Оставшиеся 20% суммы достались командам, выбывшим из борьбы в квалификационном раунде. Это означает, что "Нефтчи" и "Кяпяз" получили по 8 540 евро каждый. Однако "Зиря" не сможет получить эти деньги за нарушение финансового фейр-плея.

Отметим, что в сезоне 2016-2017 из клубов Азербайджана "Карабах" и "Габала" выступали в групповом раунде Лиги Европы. "Нефтчи" и "Кяпяз" выбыли из борьбы во II квалификационном раунде евролиги.

Э.Ш.

