В Азербайджане утверждены правила перевода, исключения, восстановления бакалавров и магистров

2017-12-13 15:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Коллегия минобразования Азербайджана утвердила «Правила перевода, исключения, восстановления и предоставления академического отпуска лицам, обучающимся на уровнях бакалавриата и магистратуры и получающим базовое медицинское образование в вузах».

Согласно правилам, перевод бакалавров, получающих медицинское образование, в другой вуз, изменение специальности и (или) формы получения образования, восстановление в вузе и возвращение из академического отпуска проходят в период летних и зимних каникул.

Не допускается переход обучающихся в магистратуре студентов с одной специальности (специализации) на другую.

Получающие образование на указанном уровне могут только изменить форму получения образования, перейти во время первого учебного года в другой вуз на ту же специальность (специализацию), исключенные же имеют право на восстановление в вузе, где получали образование, по своей специальности (специализации).

Перешедшие из одного вуза в другой, поменявшие специальность и восстановленные студенты (за исключением перевода на ту же специальность на основании государственного заказа) могут продолжать обучение только на платной основе.

Не допускается перевод или восстановление в азербайджанские вузы студентов из не аккредитованных в стране иностранных вузов.