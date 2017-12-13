ГЭЦ: Госорганы представили на конкурс 1444 вакантные должности

2017-12-13 16:01 | www.apa.az | 5

Государственные органы на конкурс по приему на госслужбу представили 1444 вакантные должности.

Как сообщает АПА, информация об этом опубликована во втором номере журнала «Государственная служба» Государственного экзаменационного центра.

По административно-управленческим должностям (тип А) представлено 195 вакантных мест, по административно-исполнительным должностям (тип Б) – 1249 вакантных мест. Министерство сельского хозяйства представило на конкурс 635, Государственный комитет по вопросам имущества – 141 , Государственный комитет статистики – 121 вакантную должность.

Среди представленных по административно-управленческим должностям вакансий самой высокой является должность заместителя завотделом Министерства сельского хозяйства (6 вакантных мест). На должность заместителя руководителя местного отдела Министерства сельского хозяйства представлено 44 мест, на должность завсектором местного отдела – 95 вакантных мест. В целом по регионам предусматривается представить на конкурс 1137 вакантных должностей.

В настоящее время государственные органы представляют на конкурс вакантные должности.

Подробную информацию о вакансиях можно получить во втором номере журнала «Государственная служба».