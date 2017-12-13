Объявлены лауреаты Национальной премии UĞUR-2017 (ФОТО)

2017-12-13 15:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Восьмого декабря 2017 года в Quba Rixos Hotel состоялась торжественная церемония вручения национальной премии “Uğur” 2017.

Компании-лауреаты были определены Оргкомитетом, действующим при редакции журнала «Consulting & Business». Отбор номинантов проводился в течение двух месяцев 2017 года, рассматривая достижения в развитии бизнеса и вклада в развитие различных отраслей национальной экономики. Лауреатами премии "Uğur" этого года стали наиболее успешные компании, отличившиеся на рынке качественными продуктами и услугами, передовыми технологиями и инновациями, статусом надёжных работодателей и социально ответственных представителей бизнеса.

Национальная премия "Uğur" была учреждена в 2000 году журналом «Consulting & Business» для распространения лучшего опыта управления компаниями и популяризации успешных предпринимательских проектов. Она стала первой и самой престижной в Азербайджане наградой в области экономики и бизнеса. На неё могут претендовать компании и частные лица с лучшими приёмами ведения бизнеса, благодаря которым достигаются высокие результаты.

Целью учреждения премии также являются:

– содействие достижению единства между обществом, бизнесом и властью;