В Мьянме задержали двоих журналистов Рейтер

2017-12-13 16:05 | www.trend.az | 4

Два журналиста агентства Рейтер были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне во вторник, передает РИА Новости со ссылкой на само агентство.

"Да, это верная информация, что они были задержаны. Не только ваши корреспонденты, но и полицейские, которые были связаны с этим делом. Мы предпримем меры в отношении тех полицейских и корреспондентов", — сообщил агентству представитель правительства Зау Хтай (Zaw Htay).

Он не уточнил, по какой причине журналисты Рейтер были задержаны и о каком деле идет речь. Представитель также не сообщил, какие действия в отношении них будут предприняты в ближайшем будущем.