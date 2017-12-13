Железнодорожные ведомства Азербайджана, Турции и Австрии подписали меморандум о взаимопонимании

2017-12-13 16:02 | www.apa.az | 4

Железнодорожные ведомства Азербайджана, Турции и Австрии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), в ходе встречи глава АЖД Джавид Гурбанов, член правления «Австрийских железных дорог» по Карго Эрик Регтер и генеральный директор «Турецких железных дорог» по грузоперевозкам Вейс Курт обсудили перспективы взаимного сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает развитие конкурентоспособной, высокочастотной и интермодальной железнодорожной сети между Китаем и Европой, а также странами СНГ.