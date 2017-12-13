США потратили 30,8 миллионов долларов для обезвреживания мин и НРБ в Азербайджане

2017-12-13 16:30 | www.apa.az | 4

В 1999-2016 годах с целью очистки от НРБ, обучения, покупки оборудования, в том числе поисковых собак и расширения гуманитарных групп разминирования в Азербайджане США потратили большие средства.



Об этом сообщили АПА в посольстве США в Азербайджане.

В сообщении говорится, что было потрачено 30,8 млн долларов США. Эти средства посредством Агентства НАТО по обеспечению и закупкам были направлены ANAMA.

В результате появилась возможность для приобретения земельных участков, была восстановлена инфраструктура для общин, что значительно уменьшило площадь загрязненных участков.