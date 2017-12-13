Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил на 25% больше пассажиров

2017-12-13 11:10 | www.oxu.az | 3

В период с января по ноябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,75 млн пассажиров. Данный показатель вырос более, чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 2,1 млн пассажиров, из которых 545 тыс. было перевезено на внутренних рейсах.

За отчетный период первый национальный лоукостер Buta Airways, который начал выполнять полеты с сентября 2017 года, обслужил 55 тысяч пассажиров.

На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока. 43% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL и Buta Airways, 57% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2,31 млн пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Э.А.

