Представители международных организаций подписали проект поддержки семейных хозяйств Азербайджана (обновлено)

2017-12-13 16:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня между Европейским союзом, Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Программой развития ООН подписан документ совместного проекта по оказанию поддержки семейным хозяйствам в Шеки-Загатальском экономическом районе.

В рамках проекта до 30 семей в Шеки-Загатальском экономическом районе получат поддержку по развитию семейных хозяйств, сказал в среду журналистам руководитель центра ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək – Легкая поддержка семейному бизнесу) Руфат Эльчиев.

“Эти люди станут частными предпринимателями, и при этом будут играть важную роль в экономике Азербайджана”, - сказал Эльчиев, добавив, что проект будет окончательно выполнен в 2020 году и послужит реализации программы развития ООН в Азербайджане.

Руководитель ABAD также отметил, что семьи, участвующие в проекте, смогут выпускать продукцию под собственным брендом.

“Проект будет профинансирован всеми тремя сторонами. Непосредственным исполнителем проекта будет агентство ABAD”, - сказал Эльчиев.