В Саудовской Аравии предлагают отменить запрет на назначение женщин судьями

2017-12-13 16:08 | www.trend.az | 5

Меджлис аш-Шура (Консультативный совет) Саудовской Аравии предложил поправки в закон, отменяющие запрет женщинам работать судьями, передает РИА Новости со ссылкой на саудовский новостной портал "Аджиль".

Источники издания пояснили, что предложение касается внесения поправок в 31-ую статью закона о судебной системе для отмены "дискриминации по полу" при назначении на должности, что открывает возможности для выпускниц факультетов права, шариата и документооборота стать судьями в судах общей юрисдикции в ближайшее время.

Король Саудовской Аравии в октябре выпустил указ, который разрешает женщинам водить автомобиль, с 2018 года женщины королевства также получат возможность посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.